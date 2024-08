BR-319 domina os discursos na Assembleia Legislativa do Amazonas

Os deputados concordaram em buscar soluções em Brasília para mitigar o problema, com a pavimentação da estrada

Via

O isolamento do Amazonas devido à situação precária da rodovia BR-319 dominou os debates nesta quarta-feira (28), na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

Os deputados concordaram em buscar soluções em Brasília para mitigar o problema, com a pavimentação da estrada.

O deputado Comandante Dan (Podemos) afirmou que esteve com o superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Orlando Machado, conversando sobre a situação.

“Convido a todos os colegas para uma grande manifestação na ponte do rio Curuçá para cobrar providências do Governo Federal”, afirmou.

Em aparte, o deputado Daniel Almeida (Avante) afirmou que o direito de ir e vir dos amazonenses não está sendo respeitado, transformando-os em cidadãos de segunda categoria.

“Precisamos esquecer um pouco nossas bandeiras partidárias e nos unir em prol de um grande movimento em Brasília. Vamos convocar todos os deputados, prefeitos, vereadores do interior, da capital e o prefeito da capital para irmos todos a Brasília, e mostrar que somos brasileiros, cobrando e exigindo nossos direitos”, conclamou.

Já o deputado Mário César Filho (UB) lembrou da criação da Frente Parlamentar em Defesa da BR-319, ano passado, em Brasília.

“Estive no lançamento da Frente, levando a voz da Assembleia Legislativa. Também participei da reunião da bancada do Amazonas com o então presidente em exercício, Geraldo Alckmin, onde todos puderam demonstrar sua insatisfação diante da ministra Marina Silva, em relação à nossa BR-319”, relembrou.

Durante seu discurso, o deputado George Lins (UB) reafirmou a importância da BR-319 e disse que o Amazonas está isolado e refém das dificuldades logísticas.

“A BR-319, mesmo em péssimas condições, principalmente no trecho do meio, é o recurso que temos para nosso abastecimento e para evitar impactos negativos, como a fome, numa seca severa como a que enfrentamos”, lamentou.

*Com informações da assessoria