VÍDEO: patroa presa suspeita de matar babá postava vídeos dançando a vítima

Camila Barroso da Silva, de 33 anos, patroa de Geovana Costa Martins, de 20 anos, foi presa nesta quarta-feira (28) suspeita de envolvimento no assassinato da babá. Camila compartilhava nas redes sociais diversos vídeos descontraídos com Geovana, incluindo momentos em que as duas aparecem dançando juntas.

Geovana estava desaparecida desde o dia 19 de agosto e foi encontrada morta no dia 20 do mesmo mês em uma área de mata na margem da alameda do Bosque, no bairro Tarumã-Açú, Zona Oeste de Manaus.

A prisão de Camila ocorreu após investigações que estabeleceram sua ligação com a vítima. Detalhes adicionais sobre o caso e a prisão serão fornecidos pela Delegacia de Homicídios em uma coletiva de imprensa marcada para esta quinta-feira (29).

