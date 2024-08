Operação da PF apreende mais de 900g de ouro no Amazonas

A Polícia Federal apreendeu 903,7g de ouro nas regiões do Vale do Javari, Japurá, São Gabriel da Cachoeira e Santa Izabel do Rio Negro, no Amazonas, durante este mês de agosto.

A ação faz parte da Operação Ágata, parceria da Polícia Federal com outras forças e agências civis, e é promovida pelo Ministério da Defesa com objetivo de combater crimes ambientais e transfronteiriços, com foco no garimpo e pescas ilegais. Até o momento, a operação resultou na apreensão de 22 dragas, 4.875kg de mercúrio, 8 rebocadores e 9 antenas de internet utilizados na prática de ilícitos.

A origem do ouro apreendido será apurada e os investigados poderão responder pelos crimes de crimes de usurpação de bens da União, associação criminosa, posse de artefatos explosivos, extração ilegal de recursos minerais, uso/armazenamento ilícito de substância tóxica, perigosa e nociva e lavagem de dinheiro.

Participam também da Operação, por meio do Comando Conjunto Upiara do Exército Brasileiro, as Polícias Rodoviária Federal, Civil e Militar, a Receita Federal, a Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia (Censipam), o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), o Distrito Sanitário Especial Indígena e Ministério da Agricultura e Pecuária.

*Com informações da assessoria

