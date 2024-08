Polícia busca informações de homem suspeito de envolvimento na morte da babá Geovana Martins

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) divulgou a imagem de Eduardo Gomes da Silva, que está sendo investigado por envolvimento na morte da jovem Geovana Costa Martins, de 20 anos.

O corpo de Geovana foi encontrado no dia 20 de agosto, em uma área de mata no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus, e identificado pela família no domingo (25). A jovem estava desaparecida desde o dia 19 de agosto.

Segundo a delegada Marília Campello, adjunta da DEHS, o veículo utilizado para deixar a vítima no bairro Tarumã pertencia a Eduardo Gomes da Silva, filho da proprietária da casa onde Camila Barroso da Silva, que já está presa, morava de aluguel.

A PC-AM solicita que qualquer pessoa com informações sobre o paradeiro de Eduardo Gomes da Silva entre em contato pelos números (92) 98118-9535, disque-denúncia da DEHS, ou 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). “A identidade do informante será mantida em sigilo”, assegurou a delegada.

*Com informações da assessoria

