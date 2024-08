Manaus recebe turnê ‘A Trinca’ com imersão sobre empreendedorismo

ocorreO evento ocorre a partir das 20h, no Studio 5 Centro de Convenções, localizado na Zona Sul de Manaus

A turnê A Trinca-Jornada da Liberdade chega a Manaus, na próxima segunda-feira (2), com uma experiência imersiva de mudanças e conexões para ajudar pessoas a alcançarem realização individual.

O evento ocorre a partir das 20h, no Studio 5 Centro de Convenções, localizado na Zona Sul de Manaus.

A Trinca é composta pelos empreendedores Flávio Augusto, criador da Geração de Valor e fundador da Wise Up, Caio Carneiro, sócio da Wiser Educação, e Joel Jota, fundador da Mentoring League Society.

Juntos, eles somam mais de 20 milhões de seguidores em suas redes sociais. A terceira temporada da turnê iniciará por Manaus e rodará em mais cinco capitais para levar uma mensagem de esperança e de prosperidade, com um circuito de palestras que abordarão os princípios de sucesso do empreendedorismo.

O segundo lote de ingressos está à venda no link https://pay.kiwify.com.br/AY1sxjk, no valor de R$ 220, que pode ser parcelado em até 12x no cartão de crédito.

Mais informações podem ser obtidas no telefone (92) 98216-3787. A turnê de palestras é uma realização da Non Stop Produções com produção local da MB Eventos.

Conheça A Trinca

Flávio Augusto é fundador da Wise Up, empresa líder no ensino de inglês para adultos. O empresário também fundou a plataforma Meu Sucesso e possui parte da Conquer, além de outros empreendimentos voltados para a área dos negócios.

Caio Carneiro é expert em vendas diretas há mais de uma década, somando mais de 2,5 bilhões em vendas e eleito um dos líderes mais influentes do mundo no segmento pela Business From Home.

Além disso, foi indicado ao prêmio de influenciador do ano na categoria “Negócios e Empreendedorismo”. Ele é o autor dos best-sellers “Seja Foda!” e “Enfodere-se!”.

Joel Jota é um influenciador digital e empresário brasileiro, expert em produtividade e vida equilibrada. Ex-nadador da Seleção Brasileira, ficou conhecido no meio digital com as suas palestras e treinamentos sobre desenvolvimento pessoal e de alta performance.

Recentemente participou do Shark Tank, um reality show de empreendedorismo, onde foi jurado fixo do programa.

*Com informações da assessoria