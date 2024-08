População do Amazonas aumenta em quase 340 mil desde o Censo 2022

O número de habitantes do Amazonas chegou a 4.281.209 na data de referência de primeiro de julho de 2024, segundo Estimativa da População Residente, divulgada nesta quinta-feira (29), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em relação ao Censo de 2022, o aumento foi de 339.596 habitantes.

O estudo é um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Constas da União (TCU) para o cálculo do Fundo de Participação dos Estados e Municípios, além de referência para indicadores sociais, econômicos e demográficos.

Amazonas entre os dez estados mais populosos do país

O Amazonas está na décima segunda posição, com 4.281.209 habitantes, entre as Unidades da Federação de maior quantitativo populacional. Desde o Censo de 2022 quando contabilizou 3.941.613 habitantes, o aumento foi de 339.596 pessoas. Dentre os estados com maior número de habitantes estão São Paulo (45.973.194 habitantes), Minas Gerais (21.322.691 habitantes) e Rio de Janeiro (17.219.679 habitantes).

Já os com os de menor de pessoas estão Roraima (716.793 habitantes), Amapá (802.837 habitantes) e Acre (880.631 habitantes). Já em termos de municípios, no ranking Brasil, os mais populosos são os municípios de São Paulo (11.895.578 habitantes), Rio de Janeiro (6.729.894 habitantes) e Brasília (2.982.818 habitantes). Os municípios com menor quantitativo de pessoas são Serra da Saudade (MG), com 854 pessoas; Anhanguera (GO), com 921 pessoas; e Borá (SP), com 928 pessoas.

O município de Manaus é o sétimo mais populoso do país (2.279.686 habitantes) e o primeiro do Norte. Entre os municípios do Amazonas, os com população mais numerosa são Manaus (2.279.686 habitantes), Itacoatiara (112.520 habitantes) e Manacapuru (110.691 habitantes). Já os com menor quantidade de pessoas são Japurá (9.397 habitantes), Anamã (10.318 habitantes) e Itapiranga (10.805 habitantes).

A Região Metropolitana de Manaus (RMM), que envolve 13 municípios (Autazes, Careiro, Careiro da Várzea, Iranduba, Itacoatiara, Itapiranga, Manacapuru, Manaquiri, Manaus, Novo Airão, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva e Silves) totalizou, em primeiro de julho de 2024, 2.783.002 habitantes, o que equivale a 65 % do total da população do estado.

Os municípios com maior quantidade de habitantes e sua importância estratégia para o Amazonas

A estimativa da população dos municípios do Amazonas revela uma significativa variação no tamanho populacional entre as diferentes localidades.

Manaus, a capital do estado, destaca-se como a cidade mais populosa, abrigando 2,3 milhões de pessoas, o que representa uma concentração populacional massiva em comparação com outros municípios. Itacoatiara, Manacapuru e Parintins são também centros urbanos relevantes, possuindo populações consideráveis que variam de 112.520 a 101.956 habitantes, evidenciando-se aí importantes polos regionais.

Parintins, famosa por seu festival folclórico, destaca-se como um centro cultural vital. Já municípios como Iranduba (67.114 habitantes), beneficiam-se da proximidade com Manaus.

Maués, por sua vez, com 65.714 habitantes, é conhecido por sua produção de guaraná. Humaitá e Tabatinga, com populações de 62.312 e 72.283 habitantes, respectivamente, são municípios estratégicos nas fronteiras com Rondônia, Peru e Colômbia.

Coari, com 73.820 habitantes, é uma cidade estratégica devido à sua relevância na produção de petróleo e gás. Tefé, com 79.278 habitantes, é um importante ponto de apoio no Médio Solimões. Esses municípios formam um conjunto diversificado em termos de localização, importância econômica e cultural, refletindo a complexidade e a heterogeneidade do estado.

Tefé (79.278 habitantes), Coari (73.820 habitantes) e Tabatinga (72.283 habitantes) também apresentam populações expressivas, superiores a 70 mil pessoas, o que indica uma certa centralidade econômica social. Por outro lado, muitos municípios, especialmente os mais isolados como Japurá, Anamã e Itapiranga possuem populações bem menores, abaixo de 12 mil habitantes.

Os dez menores municípios do Amazonas – desafios para políticas públicas

Os dez menores municípios do estado, em termos populacionais, mostram uma predominância de localidades pequenas e muitas vezes remotas, refletindo características geográficas e socioeconômicas da região. Japurá é o menor município com uma população estimada em apenas 9.398 habitantes, seguido de Anamã (10.318 habitantes), Itapiranga (10.805 habitantes) e Juruá (11.152 habitantes), todos apresentando populações abaixo de 12 mil pessoas.

Amaturá (11.411 habitantes), Itamarati (11.730 habitantes) também fazem parte desse grupo de municípios de baixa densidade populacional, típicos de áreas mais isoladas e com menor acesso a serviços e a infraestrutura.

São Sebastião do Uatumã (12.247 habitantes) e Silves (12.404 habitantes) mostram um leve aumento, mas ainda permanecem entre os com menor contingente populacional do Estado. Santa Isabel do Rio Negro (14.176 habitantes) e Caapiranga (14.310 habitantes) completam o grupo, indicando que mesmo dentro do Amazonas, há uma grande variação entre os centros urbanos e essas pequenas comunidades, que enfrentam desafios únicos em termos de desenvolvimento e conectividade.

Entenda como são calculadas as Estimativas da População

As Estimativas da população residente nos municípios foram calculadas com base nas Projeções da População do Brasil e Unidades da Federação (Revisão 2024), e nos totais populacionais dos municípios enumerados pelos Censos Demográficos 2010 e 2022.

“As populações recenseadas nos municípios, nos dois últimos Censos, foram ajustadas e serviram de base para o estabelecimento da tendência de crescimento da população para as “Estimativas da População” até a data de referência, em 1º de julho de 2024”, explica Minamiguchi, pesquisador do IBGE.

“A cada ano são incorporadas nas estimativas municipais de população as alterações de limites geográficos que porventura aconteçam entre os municípios”, complementa o pesquisador.

Sobre a pesquisa “Estimativas da População”

A pesquisa “Estimativas da População” apresenta projeções e estimativas populacionais que têm fundamental importância para o cálculo de indicadores sociodemográficos nos períodos intercensitários, bem como alimentam as bases de informações de Ministérios e Secretarias Estaduais e Municipais da área social para a implementação de políticas públicas e posterior avaliação de seus respectivos programas.

Além disso, em cumprimento ao dispositivo constitucional, as estimativas da população constituem o principal parâmetro para a distribuição, conduzida pelo Tribunal de Contas da União, das quotas partes relativas ao Fundo de Participação de Estados e Municípios.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) publica anualmente as estimativas populacionais no Diário Oficial da União desde 1992, em cumprimento ao artigo 102 da Lei nº 8.443 que trata do cálculo das quotas referentes aos fundos de participação de Estados e Municípios.

Em 2013 foi publicada a Lei complementar nº 143, de 17 de julho de 2013, que altera o artigo 102 da lei nº 8443, estabelecendo que entidade competente do poder executivo federal (IBGE) fará publicar no Diário Oficial da União, até o dia 31 de agosto de cada ano, a relação das populações dos municípios, e até 31 de dezembro, a relação das populações dos Estados e do Distrito Federal.

*Com informações do IBGE

