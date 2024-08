Após bifurcação, Andressa Urach planeja colocar um terceiro seio

A influenciadora Andressa Urach usou as redes sociais para conversar com os seguidores e falar sobre as mudanças que tem feito em seu corpo. A modelo, que recentemente bifurcou a língua, levantou a possibilidade de implantar um terceiro seio.

Ela pediu a opinião dos fãs para saber se realiza ou não a intervenção. “Gente, será que ficaria legal um terceiro seio? O que vocês acham? Faço essa essa transformação ousada?”, legendou a modelo.

A ideia de Andressa não é tão original quanto parece. Em 2013, a massagista americana Jasmine Tridevil, de 21 anos, ficou famosa ao afirmar ter implantado um terceiro seio e um mamilo extra também. Ela dizia ter desembolsado US$ 20 mil (aproximadamente R$ 47.200 mil) na época. No entanto, meses depois, a polícia descobriu que a prótese que a moça exibia na internet era falsa.

Saiba quanto Andressa Urach gastou com novas tatuagens

Andressa Urach costuma mostrar as mudanças em sua vida pelas redes sociais. Além de cirurgias plásticas, como a bifurcação na língua, a criadora de conteúdo adulto cobriu grande parte de seu corpo com tatuagens. Durante interação com os seguidores, ela declarou que gastou mais de R$ 100 mil nos desenhos.

“As cicatrizes sempre me incomodaram, e eu sabia que precisava de algo mais eficaz para lidar com elas”, disse, ao contar que fez tatuagens 3D para cobrir cicatrizes causadas pelo PMMA em suas pernas.

Ela contou que está “extremamente satisfeita” com o resultado e que tomou a decisão certa. “Agora, posso olhar para as minhas pernas sem ser constantemente lembrada do que passei”, disse. Por fim, ela revelou se pretende fazer mais tatuagens.

Ainda cogito cobrir meu corpo com mais tatuagens. Além de esconder as marcas, elas me fazem sentir ainda mais bela”, completou.

*Com informações do Metrópoles

