Sedecti promove exposição do Polo de Duas Rodas na 309ª Reunião Ordinária do Codam

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti) promoveu, nesta quinta-feira (29), uma exposição especial do Polo de Duas Rodas durante a 309ª Reunião Ordinária do Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas (Codam).

Exposição foi realizada em parceria com a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo).

Na ocasião, foram apresentados os avanços e inovações das marcas Honda, Yamaha, Caloi e OGGI Bike.

O secretário da Sedecti, Serafim Corrêa, destacou a importância do Polo de Duas Rodas para a economia do Amazonas durante a 309ª Reunião do Codam.

“Homenageamos, nesta reunião o polo de Duas Rodas, que é responsável por números expressivos em nosso estado: 30% do faturamento, 25% dos investimentos e 31% da mão de obra direta, considerando as empresas de bens intermediários e finais. Agradecemos às empresas do setor, reiteramos as boas-vindas a todas”.

Segundo o presidente da Abraciclo, Marcos Bento, o setor ultrapassou a marca de 1 milhão de motocicletas produzidas no primeiro semestre deste ano e está caminhando para atingir 1,69 milhão até o final do ano. Bento agradeceu a oportunidade de expor os produtos na reunião do Codam.

“Acho que a Sedecti, na pessoa do Serafim, tem feito um grande trabalho, não só para atrair, mas também para manter esses investimentos que vêm sendo feitos. É essa confiança que o Polo de Duas Rodas tem, e por isso a pujança desse segmento aqui no Brasil”, pontuou o presidente da Abraciclo.

Durante a exposição, os participantes puderam conferir de perto os lançamentos das marcas, que incluíram novos modelos de motocicletas, bicicletas e outros veículos de duas rodas.

A Yamaha apresentou uma seleção de produtos, incluindo a moto Tracer, a NMax e um motor de popa de 15hp.

“É uma honra estar expondo produtos nesta reunião do Codam, em homenagem aos pioneiros do segmento de duas rodas, e para nós é muito gratificante ver os investimentos que estão sendo feitos e o crescimento do estado do Amazonas”, afirmou o representante da Yamaha, Afonso Cagnino.

A Honda destacou sua linha de motocicletas com modelos populares como a CG160 e a Africa Twin. A Caloi mostrou duas bicicletas com câmbio e uma bicicleta elétrica, enquanto a OGGI Bike trouxe a Bike Oggi Elétrica, a Bike Oggi Cattura, a Bike Street GO e a Bike Wilier.

Segundo o representante da Caloi, Helrison Souza, é importante trazer os novos produtos para essa exposição, a fim de dar visibilidade às novas tecnologias aplicadas no polo de duas rodas.

“A nossa perspectiva é que, diante dessa visibilidade, tenhamos maior abertura dos espaços para a venda, não somente para a nossa marca, mas também o crescimento do polo de duas rodas em relação às bicicletas”, destacou o representante da Caloi.

Projetos industriais

O Codam aprovou, nesta quinta-feira (29), na 309ª reunião ordinária, 42 projetos industriais, com investimentos estimados em R$ 596,2 milhões, gerando 1,372 postos de trabalho, dos quais 439 são de mão de obra remanejada de outras linhas já implantadas.

