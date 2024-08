Brasil terá nova onda de calor em setembro com possíveis recordes

A primeira semana de setembro promete ser de calor extremo em diversas regiões do Brasil. Uma nova massa de ar quente e seco vai se estabelecer sobre o Brasil e a partir da próxima segunda (2) já será possível sentir a mudança de temperatura.

Leia também: Inmet alerta para onda de calor que chega ao Brasil nos próximos dias

De acordo com a Climatempo, nessa época do ano é normal o aparecimento de ondas de calor em grande parte do país, principalmente em áreas do Brasil Central e no Centro-Oeste.

Nos últimos anos as ondas têm ficado cada vez mais intensas, mais precoces e mais longas também.

As previsões apontam que, desta vez, o calor deve durar por mais tempo, sendo possível que em algumas áreas a elevação das temperaturas persista até meados da segunda quinzena do mês.

A expectativa de chuva nas áreas do Brasil Central e no Centro-Oeste é apenas para a segunda quinzena de setembro e no início de outubro. A Climatempo alerta que, até que a primeira forte frente fria de setembro chegue, a partir do dia 19, grande parte do país deve enfrentar dias de calor extremo.

Outra preocupação é a umidade do ar, que pode atingir valores abaixo dos 12% em cidades do sul de Mato Grosso, interior de São Paulo, Triângulo de Minas, Centro-Norte, Nordeste de Mato Grosso do Sul e Sul de Goiás.

*Com informações Metropoles

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱