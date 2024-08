‘Marujada Fest’ inicia nova temporada em Manaus nesta sexta

Primeira edição da nova temporada acontece nesta sexta-feira (30), no Atlético Rio Negro Clube, no Centro de Manaus.

Os tambores da Marujada de Guerra voltam a ressoar com o tricampeonato do Boi Caprichoso no “Marujada Fest”. A primeira edição da nova temporada acontece nesta sexta-feira (30), no Atlético Rio Negro Clube, no Centro de Manaus.

Patrick Araújo, levantador de toadas do Boi Caprichoso, é uma das atrações confirmadas do evento, que marca o início da sexta temporada do Marujada Fest. Paulinho Viana, conhecido pelos ensaios da Marujada de Guerra, também está na programação.

Outros artistas também vão completar o line-up. Confira abaixo:

Edilson Santana

Dennis Martins

Márcio do Boi

Arlindo Neto

Gean Figueira (diretamente de Parintins)

Além das participações de:

Corpo de Dança Caprichoso (CDC)

Troup Caprichoso

Raça Azul

Força Azul e Branca (FAB)

O Marujada Fest começa às 20h, com entrada a R$ 15 na portaria. Mesas estão disponíveis por R$ 100 e podem ser adquiridas pelo telefone (92) 99112-1094.

O evento

Lançado em 2017, o Marujada Fest promove encontros mensais com o melhor ritmo do Festival, celebrando as toadas do Boi Caprichoso.

Organizado pelo Movimento Marujada em parceria com a Coordenação da Marujada de Guerra em Manaus, o evento visa fortalecer a toada de boi-bumbá como um símbolo cultural do Amazonas.

