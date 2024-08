David cresce e Amom cai em nova pesquisa eleitoral

Pesquisa divulgada pela Perspectiva Mercado de Opinião, nesta sexta-feira (31), mostra que David (Avante) cresceu, em agosto, nas intenções de votos, enquanto Amom (Cidadania) perdeu eleitores na disputa à Prefeitura de Manaus. Último levantamento da empresa foi divulgado no dia 16 de agosto.

O atual prefeito David Almeida (Avante) segue líder nas intenções de voto. No cenário estimulado, na pesquisa divulgada pela empresa no dia 17 ele teve 34,9% e agora tem 35,1%, crescimento de 0,2%.

O deputado federal Amom Mandel (Cidadania) foi o candidato que mais perdeu pontos, com uma queda de 3,1%. Ele tinha 23,1% no dia 17 de agosto e agora apresenta 20%.

O candidato do União Brasil, deputado estadual Roberto Cidade teve crescimento de 0,6% em seu desempenho e mantém uma diferença de 5,9% para o segundo lugar. Ele tinha 13,5% e agora 14,1%.

O deputado federal Alberto Neto (PL) foi o que mais cresceu nas intenções de votos entre os candidatos, cerca de 1,6%. Ele tinha 10,6% e agora tem 11,6% das intenções.

Marcelo Ramos (PT) teve uma queda de 2,5% pontos. Ele tinha 6,3% e agora tem 3,8%. Wilker Barreto (Mobiliza) cresceu 0,2%, saiu de 1,4% para 1,6.

O candidato do PSTU, Gilberto Vasconcelos manteve sua pontuação de 0,7% nas duas amostragens da pesquisa.

De acordo com a pesquisa, considerando a margem de erro específica para cada candidato, espera-se que o pior desempenho de Amom seja de 16,6% e o melhor de Roberto Cidade, seja de 16,7%.

A pesquisa sugere não haver um empate técnico definitivamente consolidado neste momento, explicou Durango Duarte, CEO da Perspectiva.

Espontânea

No cenário espontâneo, o atual prefeito foi o candidato, que mais cresceu nas intenções e lidera a pesquisa.

David Almeida cresceu de 16,3% para 19,9%, entre a primeira pesquisa no dia 16 de agosto e agora, um crescimento de 3,6% nas intenções de voto.

Amom Mandel também foi o candidato que mais perdeu ponto. Ele tinha 9,5% e agora apresenta 8,8%, uma queda de 0,7%.

O terceiro colocado Roberto Cidade cresceu 0,5% em seu desempenho. Ele tinha 6,6% e agora 7,1%. Novamente, Alberto Neto foi o candidato que mais cresceu em pontos nas intenções de votos.

O candidato do PL saiu de 4,3% para 6,4%, um crescimento de 2,1% nas intenções de votos.

Marcelo teve uma queda de 0,1%. Ele tinha 1,3% e agora tem 1,2%. Wilker Barreto (Mobiliza) cresceu 0,6%, saiu de 0,2% para 0,8.

Gilberto Vasconcelos também cresceu 0,1%. Ele tinha 0,2%e agora tem 0,3% nas intenções de votos.

Segundo turno

Na projeção de quais são os dois candidatos mais fortes para avançar ao segundo turno, David Almeida lidera com 71,5%, seguido por Amom com 37,3% e Roberto Cidade com 36,3%.

Em quarto lugar está Alberto Neto com 13,7%, seguido por Marcelo Ramos com 9,4%. Wilker Barreto tem 2,8% de chance de ir para o segundo turno e Gilberto Vasconcelos tem 1,2%.

Nesse recorte da pesquisa Amom foi o candidato que mais perdeu pontos na segunda chance de ir pro segundo turno, comparado com a primeira pesquisa.

Amom perdeu 3,9% das intenções entre a pesquisa do dia 16 de agosto e o atual levantamento. Antes, ele tinha 41,2%de chance e agora tem 37,3%.

O candidato que mais cresceu foi Roberto Cidade, cerca de 11,9%. Ele tinha 24,4% e agora tem 36,3% de chance de ir para o segundo turno.

Na comparação entre o atual prefeito de Manaus, em um possível segundo turno, com os outros candidatos, David Almeida vence todos os cenários estimulados pela pesquisa. Não foi realizado um cenário de comparação entre o atual prefeito e os candidato Wilker Barreto e Gilberto Vasconcelos.

Dados da pesquisa

A pesquisa Perspectiva, registrada no Tribunal Superior eleitoral com número AM-06260/2024 entrevistou 920 eleitores nos dias 26, 27 e 28 de agosto com coleta de dados domiciliar presencial, via entrevistas pessoais assistidas por dispositivo móvel.

População-alvo: eleitores que residem na área urbana de Manaus e votam no município (99,15% do total do município, segundo TRE-AM). Tamanho da amostra: 920 eleitores.

Tomando por base a última pesquisa realizada pela Perspectiva, e usando nível de confiança de 95%, a margem de erro média esperada das estimativas é de 2,34 pontos percentuais, com desvio-padrão de 1,21 ponto percentual.

