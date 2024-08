Motoqueiro envolvido no linchamento de motorista se entrega à polícia em Manaus

A vítima foi assassinada após se envolver em um acidente de trânsito com os motoqueiros

Francisco de Olveria Galvão Neto, um dos suspeito de espancar o motorista Jones Mota, de 55 anos, até a morte, se entregou na manhã desta sexta-feira (30), a polícia na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) divulgou, na quinta-feira (29), a foto de três homens procurados por suspeita de envolvimento no linchamento do motorista Jones Mota Lopes.

A vítima morreu após se envolver em um acidente de trânsito, na última terça-feira (27), na Zona Leste de Manaus. Na ocasião, Francisco e outros motoqueiros arrancaram a vítima de dentro de seu carro e o espancaram até a morte.

Francisco deverá responder pelo crime e já está à disposição da Justiça do Amazonas.

Klinger Luan Ferreira Costa, vulgo “Ferreirinha” e Ayan Ferreira de Souza ainda estão foragidos. A equipe informou também que os demais envolvidos no crime ainda estão sendo identificados.