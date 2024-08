Centro de artes traz ex-coreógrafo da TV Globo para ministrar curso em Manaus

Um dos maiores especialistas de dança do Brasil, o coreógrafo e professor Thiago Williams estará em Manaus para ministrar um curso de Jazz Dance.

O artista foi convidado pelo Centro de Artes Márcia Costa, escola de dança localizada na Avenida Djalma Batista, 1005, nos altos da loja Art Lustres, bairro São Geraldo, Zona Centro-Sul da capital.

Ele dará aulas sobre os movimentos e técnicas da modalidade artística. As inscrições já estão abertas e são limitadas.

O curso é voltado para todos os amantes da dança, incluindo iniciantes. A taxa de inscrição custa R$ 300, com direito a certificado pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA), parceira do Centro de Artes Márcia Costa através do projeto UEA Vive Artes.

O curso será ministrado de 24 a 29 de setembro de 2024, das 19h às 21h, na sede do Centro de Artes e os interessados já podem se inscrever através dos telefones (92) 99128-1899 ou (92) 99333-0101.

Formado pela Escola de Dança Petite Danse, Thiago Williams é um dos especialistas de dança mais renomados no País.

Se especializou na Martha Graham School of Contemporary Dance e Steps on Broadway, em Nova York. É professor da Companhia Deborah Colker e bailarino da Cia Nós da Dança, e já fez várias turnês com a Companhia Urbana de Dança pelos Estados Unidos, Canadá e Alemanha.

Thiago também foi coreógrafo de programas de TV da Rede Globo e diretor de movimentos de peças de teatro, além de coreógrafo assistente do show de lançamento dos uniformes das Olimpíadas e Paralimpíadas da Rio-2016.

Oportunidade

Para Márcia Costa, fundadora do Centro de Artes, a vinda do profissional visa oferecer uma oportunidade para a qualificação dos adeptos e profissionais da dança locais.

“A vinda do professor Thiago Williams tem o intuito de trazer mais qualificação para os artistas locais, através da experiência e bagagem construída pelo Brasil e mundo afora. É um profissional de excelência que vai agregar e muito na educação e formação continuada dos nossos alunos, artistas e profissionais da dança do Amazonas”, afirmou Márcia.

A dona do Centro de Artes ressaltou, também, que o curso também faz parte de uma série de novidades que a companhia vai trazer para os amantes da dança nos próximos meses.

“Já antecipo que o Centro de Artes Márcia vai começar a criar essa rotina de cursos com professores e bailarinos de grandes companhias do Brasil, como a da Deborah Colker, na intenção de trazer novidades e melhorias para os nossos corpos coreográficos do Amazonas”, finalizou.

*Com informações da assessoria