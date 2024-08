Renda do empreendedor sênior supera em mais de 40% a do jovem dono de pequeno negócio

Empresários com 60 anos ou mais têm rendimento de R$ 3.347, aproximadamente 4,3% maior do que o valor total de donos de negócios no país

No Brasil, os empresários seniores — aqueles com 60 anos ou mais — têm renda 41% maior do que os empreendedores jovens.

É o que aponta a mais recente pesquisa do Sebrae sobre o empreendedorismo sênior no país, com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad Contínua), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O levantamento analisou pequenos negócios de todo o país, no período que compreende o 4º trimestre de 2012 até o 4º trimestre de 2023.

Segundo o estudo, a renda média dos empresários seniores é de R$ 3.347 — valor aproximadamente 4,3% maior do que o rendimento do total de donos de negócios no país (R$ 3.209).

Atualmente, existem mais de 4 milhões de seniores donos de negócio, representando 13,5% do total de donos de negócios existentes no Brasil (29,8 milhões). Dos demais, 69,4% são adultos e 16,5% jovens.

No recorte temporal analisado pelo Sebrae, houve aumento de 42% na quantidade de empreendedores com 60 anos ou mais.

Outra conclusão da pesquisa é que, apesar de 19,4% da população brasileira em idade para trabalhar seja sênior, somente 13,5% dos donos de negócios têm acima de 60 anos.

“A taxa de empreendedorismo entre os adultos é quase o dobro da taxa entre os seniores”, explica o gerente de Estratégia e Transformação no Sebrae Nacional, André Spínola.

O estudo revela que o empreendedorismo entre os adultos é de 23%, ou seja, a cada 100 adultos, 23 são donos de negócios, porém, entre os jovens chega a 12,6%, enquanto entre os seniores é de 11,9%.

“Sabemos que o brasileiro está vivendo mais e que, mesmo aposentado, acaba retornando ao mercado de trabalho, seja por oportunidade ou necessidade. É preciso criar condições para que esta pessoa enxergue no empreendedorismo uma chance de gerar renda e prosperar”, explica o gerente de Estratégia e Transformação no Sebrae Nacional, André Spínola.

O estudo ainda aponta que quase 90% dos donos de negócios sêniores estão a 2 anos ou mais na atividade.

Informações do Monitor Global de Empreendedorismo (GEM – Global Entrepreneurship Monitor) 2023, pesquisa realizada pelo Sebrae em parceria com a Associação Nacional de Estudos em Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas (Anegepe), mostra que o empreendedor sênior é o principal responsável pelos negócios estabelecidos no mercado brasileiro.

Entre os cerca de 16,6 milhões de negócios com mais de três anos e meio existentes no Brasil, quase 18% têm à frente empreendedores com idades variando entre 55 e 64 anos.

Perfil do empreendedor sênior

O levantamento do Sebrae com base na PNAD Contínua traça o perfil do empreendedor sênior como sendo formado, majoritariamente, por homens (71,3%) e brancos (mais da metade).

Além disso, quase 70% deles estão no Sudeste (48,5%) e Nordeste (21,4%) do país. Apesar disso, o Norte é a região do Brasil que tem a maior taxa de empreendedorismos entre os Sêniores (13,8%).

O mapeamento do Sebrae também aponta que 85% dos seniores donos de pequenos negócios empreendem por conta própria e 15% são empregadores.

Os empreendedores com 60 anos ou mais estão distribuídos, principalmente, nos setores de Serviços (36,4%) e Comércio (21,9%).

*Com informações do site Sebrae