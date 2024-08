Amazonas gera mais de 4,7 mil postos formais de trabalho em julho

No acumulado do ano, estado registra 24,2 mil empregos com carteira assinada. Em sete meses, Brasil já criou mais vagas do que em todo o ano de 2023

O Amazonas registrou, em julho, a abertura de 4.739 novos postos de trabalho formais, segundo dados do Novo Caged, divulgados nesta quarta-feira (28), pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

No acumulado do ano, entre janeiro e julho, o estado registra 24.226 novos empregos formais. O Amazonas ajudou o país a atingir a marca de mais de 1,49 milhão de novos postos formais neste ano.

O que significa mais do que o Brasil registrou nos 12 meses de 2023, quando foram abertas cerca de 1,46 milhão de vagas.

Todos os cinco grandes grupamentos de atividades econômicas tiveram saldos positivos no Amazonas em julho, com destaque para o setor de Serviços (2.241 vagas), seguido por Comércio (1.025), Indústria (842), Construção (620) e Agropecuária (11).

Manaus foi o município amazonense com maior saldo positivo de empregos criados: 4.666, o que contribuiu para elevar o estoque na cidade a um total de 489,8 mil pessoas formalizadas.

Na sequência dos maiores saldos de julho no Amazonas aparecem as cidades de Iranduba (84 vagas), Itacoatiara (84), Envira (44) e Santo Antônio do Içá (32).

Estados

Nas Unidades Federativas, os maiores saldos foram registrados em São Paulo, com geração de 61.847 postos, seguido por Paraná, com 14.185 postos, e Santa Catarina, que gerou 12.150 postos.

Regiões

A região Sudeste foi a maior geradora de emprego no mês, com 82.549 vagas geradas, seguido pela região Nordeste (39.341); Sul (33.025); Centro-Oeste (15.347); e Norte (13.500).

No ano

No acumulado do ano, o emprego ficou positivo nos cinco grandes grupamentos econômicos e em todas as Unidades Federativas, com exceção de Alagoas, com perda de postos em razão da desmobilização da cana-de-açúcar no Estado.

São Paulo foi o maior gerador de empregos, saldo de 441,1 mil novos postos, com Minas Gerais em seguida: 173,3 mil. Na sequência aparecem Paraná, com 124,6 mil; e Santa Catarina, 107,8 mil.

Setores

O setor com maior geração de empregos no ano foi o de Serviços, com 798.091 novos postos formais, vindo em seguida a Indústria, com geração de 292.165 postos de trabalho.

A Construção Civil gerou 200.182, o Comércio 120.802 e a Agropecuária, 80.999 empregos formais no ano.

Salário

O salário médio real de admissão em julho alcançou R$ 2.161,37, variação positiva de 1,08% em relação a junho de 2024 e 2,19% com relação a julho de 2023.

Para mulheres o valor ficou em R$ 2.033,44 e para homens R$ 2.252,55.

*Com informações da assessoria

