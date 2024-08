VÍDEO: Homem se enrola em plástico filme e tenta ‘se despachar’ como bagagem em voo

Nas imagens é possível ver que o homem chega enrolado dos pés à cabeça com plástico filme usado para reforçar a proteção de malas que são despachadas no porão de cargas do avião

Um homem foi flagrado, na quinta-feira (29), enrolado em plástico filme na tentativa de ser despachado como bagagem em um voo da Latam.

A imagem viralizou e internautas suspeitaram de armação para um vídeo nas redes sociais, apesar do homem ter sido levado pela polícia.

Nas imagens é possível ver que o homem chega enrolado dos pés à cabeça com plástico filme usado para reforçar a proteção de malas que são despachadas no porão de cargas do avião.

O passageiro tentou “se despachar” em um totem de atendimento automático, mas funcionários da companhia flagraram a cena e chamaram a polícia.

Nos comentários da publicação, uma pessoa perguntou: Todo mundo perdeu a cabeça em Miami depois de 2020 ou estou percebendo isso agora?”.

Outro acrescentou: “Isso é algum tipo de tara?”. Outros usuários suspeitaram de que a ação tenha sido para vídeos nas redes sociais.

O homem foi escoltado para fora das dependências do aeroporto pela polícia do Condado de Miami-Dade após ser obrigado a sair de dentro do plástico.

