VÍDEO: Candidato a vereador se envolve em acidente de trânsito com morte em Manaus

A vítima estava com sua esposa na garupa da motocicleta, que foi arremessada no acidente

O candidato a vereador Cleverson Redivose envolveu em um grave acidente de trânsito, na avenida Cosme Ferreira, no bairro Coroado, Zona Leste de Manaus. O incidente resultou na morte de Josué de Souza Matos, de 41 anos, e deixou sua esposa, Jaqueline matos, que estava na garupa da motocicleta, gravemente ferida.

De acordo com as informações preliminares, Cleverson estava conduzindo um veículo Nissan Frontier quando, ao supostamente avançar o sinal vermelho, colidiu violentamente com a motocicleta de Josué.

Foto: reprodução

Devido ao impacto, o motociclista e sua esposa foram arremessados. Josué faleceu no local do acidente.

Nos vídeos divulgados na redes sociais, o motociclista está caído no meio fio da avenida, já a mulher está mais a frente e reclamava de dor, com um sangramento nas pernas.

Jaqueline foi socorrida com ferimentos graves e encaminhada ao Hospital João Lúcio. Ela sofreu fraturas expostas no pé e na perna esquerda e permanece sob cuidados médicos.

O político, que está em campanha para as eleições municipais, não sofreu ferimentos graves e prestou atendimento médico.

Foto: reprodução

O Instituto Médico Legal (IML) também foi chamado para fazer a remoção do corpo do motociclista.

A Polícia Militar do Amazonas (PM-AM), o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) foram acionados para ir ao local auxiliar na ocorrência e no trânsito que apresentou congestionamento.

VÍDEOS:

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱