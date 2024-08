Harold e o Lápis Mágico terá sessão de cinema adaptada para crianças com TEA em Manaus

O cinema do Millennium Shopping, em Manaus, contará com uma sessão adaptada para crianças e jovens com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras síndromes neste sábado (31).

O filme exibido será Harold e o Lápis Mágico, dirigido pelo brasileiro Carlos Saldanha, que é responsável pelos sucessos “A Era do Gelo” (2002) e “Rio” (2011).

Também no sábado, as salas da rede Cinépolis exibem a maratona Harry Potter para o público em geral.

No longa, o aventureiro Harold (Zachary Levi), personagem de um livro, é capaz de dar vida a qualquer coisa ao simplesmente desenhá-la.

Quando ele consegue sair das páginas direto para o mundo real, ele percebe que tem muito a aprender sobre esse novo lugar – e que seu lápis roxo pode criar mais diversão do que ele jamais sonhou.

Porém, quando o poder da imaginação cai em mãos erradas, o protagonista vai precisar da criatividade de todos os seus amigos para salvar os dois mundos da destruição.

Para garantir uma experiência agradável ao público da sessão adaptada, o volume de som será reduzido, 50% das luzes permanecerão acesas, não haverá exibição de publicidades, comerciais e trailers, e os espectadores poderão entrar e sair da sala a qualquer momento.

Além disso, as pessoas com TEA poderão andar pela sala, entrar e sair sempre que desejarem, algo não permitido em uma sessão de cinema convencional.

As sessões estarão identificadas com o símbolo mundial do Espectro Autista, afixado na entrada da sala de exibição.

A sessão estará aberta ao público em geral, que poderá adquirir os ingressos na bilheteria do cinema, no piso G3, ou por meio do site https://www.cinepolis.com.br/.

“Entre as vantagens da Cinépolis do Millennium estão o conforto e a comodidade que o consumidor possui em poder estacionar praticamente na porta do cinema”, informou a coordenadora de marketing do shopping, Elizandra Xavier.

Programação

Também estão em cartaz nas salas de cinema da rede Cinépolis do Millennium Shopping: É Assim que Acaba, Estômago 2, O Corvo, Pets em Ação, LongLegs – Vínculo Mortal, Motel Destino, Cidade Campo, Pisque Duas Vezes, Deadpool e Wolverine, e Tipos de Gentileza.

E, somente neste sábado (31), acontecerá a maratona Harry Potter. Os títulos exibidos serão: “Harry Potter e a Pedra Filosofal” (2001), “Harry Potter e a Câmara Secreta” (2002) e “Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban” (2004).

*Com informações da assessoria