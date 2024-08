Após suspensão do X, Elon Musk diz que vai divulgar “crimes” de Moraes

A medida ocorre no momento em que a rede social está deixando de funcionar no Brasil

Elon Musk, dono do X (ex-Twitter), disse neste sábado (31) que publicará a “longa lista de crimes” que, segundo ele, foram cometidos pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Moraes determinou a suspensão do X no Brasil. No entanto, brasileiros que estão no exterior seguem com acesso normal à plataforma.

“Obviamente, ele não precisa obedecer às leis dos EUA, mas precisa obedecer às leis de seu próprio país. Ele é um ditador e uma fraude, não um juiz”, escreveu Musk no X.

Em outra publicação, Musk disse que o “povo brasileiro saberá” dos “crimes” de Moraes, “não importa o quanto ele tente evitar”.

Musk descumpriu a decisão de Moraes que determinava que a rede social identificasse um representante legal no Brasil em até 24 horas. Com isso, a plataforma foi suspensa no país.

Ao longo da madrugada deste sábado (31), Musk fez diversas publicações sobre Moraes e a suspensão do X no Brasil. O empresário voltou a comparar o magistrado ao vilão do personagem Harry Potter, Voldemort.

A suspensão da rede social no Brasil é mais um capítulo na longa disputa entre Moraes e Musk que se arrasta há meses.

Em 17 de agosto, o X fechou seu escritório no país e demitiu todos os funcionários locais. Na ocasião, a plataforma afirmou que continuaria disponível para os usuários brasileiros.

Musk é alvo de duas investigações pela Justiça brasileira. O inquérito 4.957 apura acusações contra o bilionário por obstrução à Justiça, “inclusive em organização criminosa e em incitação ao crime”.

Segundo a decisão, emitida em 6 de abril, o empresário “iniciou uma campanha de desinformação sobre a atuação do STF e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que foi reiterada no dia 7 de abril, instigando a desobediência e obstrução à Justiça”.

Além disso, Musk foi incluído na investigação das milícias digitais por suposta “instrumentalização criminosa” do X.

O inquérito foi protocolado em julho de 2021 e investiga grupos por condutas contra a democracia.

“Na presente hipótese, portanto, está caracterizada a utilização de mecanismos ilegais por parte do X; bem como a presença de fortes indícios de dolo do CEO da rede social X, Elon Musk, na instrumentalização criminosa anteriormente apontada e investigada em diversos inquéritos”, escreveu o ministro.

*Com informações do site Poder 360