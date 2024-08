Sexta edição do ‘Geek Experience’ reúne fãs da cultura game e pop em Manaus

Inicia neste sábado (31) a sexta edição do Geek Experience, evento promovido pelo Amazonas Shopping e voltado para os fãs de game e cultura pop.

A programação ocorre até o dia 15 de setembro, sempre a partir das 16h, na Praça de Eventos Rio Solimões, próximo ao Rei do Mate. A entrada é gratuita.

Entre as atrações deste ano estão concurso de cosplay, oficinas de desenho e papercraft, campeonato de jogos e bate-papo com artistas, como Leon Sarmento, Wendel Gustavo e Lincoln Valois.

A gerente de Marketing do Amazonas Shopping, Ivanna Passos, ressalta que o Geek Experience é um evento que o público adora e que possibilita o encontro de diferentes pessoas, desde os que gostam de jogos até os fãs de cosplay.

A programação inicia neste sábado (16), com uma oficina de desenho conduzida pelo ilustrador e quadrinista Leon Sarmento.

Em seguida, os participantes vão poder conversar com o artista e conhecer mais sobre o trabalho desenvolvido por ele. Também no sábado ocorre o concurso de cosplay. Os interessados podem apresentar suas performances com diferentes personagens.

No domingo (1°) o público poderá brincar de jogos de tabuleiro, participar de oficina para confecção de pulseira geek e do campeonato de Coup, jogo de blefe, onde o objetivo é ser o último jogador com influência na partida.

De segunda-feira (2) até quinta-feira (5) os visitantes vão participar de atividades de desenho e pintura.

Sexta-feira (6) a programação do Geek Experience continua com partidas de jogos de tabuleiro, oficina de papercraft, técnica que utiliza papel para construir esculturas.

Também terá bate-papo com o artista e especialista em esculturas de papercraft, Wendel Gustavo, e atividades de pintura e desenho.

No sábado (7) terá partidas de jogos de tabuleiro, oficina de desenho com Leon Furtado e atividades de pintura e desenho.

Domingo (8), a programação terá oficina de confecção de botton e concurso de cosplay. De segunda-feira (09) até quinta-feira (12) acontecem atividades de desenho e pintura.

Sexta-feira (13) o Geek Experience inicia com partidas de jogos de tabuleiro. Em seguida, terá oficina de confecção de pulseira geek e bate-papo com o criador do jogo Lua em Pedaços, Lincoln Valois.

No sábado (14) terá oficina de confecção de botton, bate-papo com cosplayers convidados. Também terá concurso de cosplay.

Encerrando o Geek Experience, no domingo (15) ocorrem partidas de jogos de tabuleiro, oficina de papercraft e campeonato de card game Pokémon.

