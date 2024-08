Motorista perde controle, atinge dois carros e capota em Manaus

Um motorista com sinais de embriaguez, perdeu o controle do carro, colidiu com dois veículos e acabou capotando, neste sábado (31), em Petrópolis, Zona Sul de Manaus.

De acordo com informações de testemunhas, o motorista estava passando pela via, e em determinado momento perdeu o controle do veículo, atingindo dois carros que estavam estacionados na rua, em seguida capotou.

Algumas pessoas que passavam pelo local, socorreram as vítimas e conseguiram retirar o motorista e um passageiro que estavam dentro do carro.

Os ocupantes do carro sofreram apenas escoriações pelo corpo.

A polícia foi acionada e prendeu o motorista após ele apresentar sinais de embriaguez. O condutor foi levado para a delegacia para fazer o teste de alcoolemia.