VÍDEO: Homem é morto a tiros durante show de Lauana Prado

Um homem foi morto a tiros na madrugada deste sábado (31) e outra pessoa ficou ferida durante o show da cantora Lauana Prado, no Marília Rodeo Music, no interior de São Paulo.

De acordo com testemunhas, um policial militar de folga estava armado no local e efetuou os disparos de arma de fogo contra a vítima.

Ainda de acordo com testemunhas, o motivo do crime ainda não está esclarecido, mas tudo começou com uma discussão, possivelmente motivada por ciúmes. Após a confusão o policial foi preso pelos seguranças do evento.

Um vídeo compartilhado nas redes sociais, mostra a cantora Lauana parando o show ao ouvir os tiros, em seguida ela correu para os camarins. O público que assistia o show entrou em pânico e teve início uma correria no local.

A organização do Marília Rodeo Music emitiu nota oficial durante a madrugada: “Esclarecemos que durante o show da cantora Lauana Prado, um policial militar, em ato isolado, sacou sua arma e atirou. A segurança privada agiu imediatamente desarmando-o e contendo o agressor. A organização do evento se coloca à disposição dos órgãos competentes para apuração dos fatos”.

*Com informações Jc Net