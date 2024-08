Dois homens são presos por envolvimento com tráfico de drogas em Manaus

As ações policiais aconteceram nas zonas Oeste e Norte de Manaus

Dois homens, de idades não informadas, foram presos por envolvimento com tráfico de drogas, na noite de sexta-feira (30). As ações policiais aconteceram nas zonas Oeste e Norte de Manaus.

Na primeira ocorrência, por volta das 20h, policiais militares da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), estavam em patrulhamento pelo bairro Viver Melhor, quando visualizaram um homem vendendo drogas, na rua Serra azul.

O suspeito tentou resistir à prisão, entrando em luta corporal com os policiais militares, mas foi contido e detido com uma porção grande de entorpecentes.

O homem foi encaminhado para uma unidade hospitalar e, em seguida, conduzido ao 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Já a equipe da 5ª Cicom, em patrulhamento pelo bairro da Glória, prendeu um homem, na rua São Bento. Com ele, foram apreendidos uma porção pequena de entorpecentes.

Ainda durante os procedimentos, os PMs constataram, por meio do Centro de Comunicações Operacionais Policiais Militares (Cecopom), que o suspeito tem passagem pela polícia pelo crime de tráfico de drogas.

O homem foi conduzido, juntamente com o material ilícito, ao 19º DIP.

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

*Com informações da assessoria