Málúù Dúdú: Toada do Boi Caprichoso ultrapassa 1 milhão de reprodução no Spotify

Em apenas quatro meses, a toada do Boi Caprichoso, Málù Dùdù dos compositores Adriano Aguiar, Tomaz Miranda e Gean Souza, alcançou um feito inédito no mundo bovino.

A obra do álbum “Cultura – O Triunfo do Povo” bateu o recorde de 1 milhão de reprodução na plataforma Spotify no mesmo ano de seu lançamento (2024).

A conquista mostra o alcance do Festival de Parintins e a força da toada do boi tricampeão do Festival de Parintins.

Normalmente, uma toada só alcança 1 milhão de reprodução com mais de um ano após seu lançamento. Com o grande sucesso no Festival de Parintins, Málù Dùdù precisou de apenas quatro meses para superar essa marca.

O feito foi alcançado por meio de torcedores apaixonados pelo Caprichoso e pessoas no mundo todo que acompanharam o Festival de Parintins.

Como a moradora do Rio Grande do Sul, Lara Rossato, que esteve na festa e se encantou com o Caprichoso.

Ela também fez elogios à toada e afirma que não se cansou de ouvir Málúù Dúdú. “Aqui no Rio Grande do Sul ouvi umas 100 vezes. Fui ae e amei a festa e o Caprichoso”, declara.

Málù Dùdù, Boi Preto no idioma Yorùbá, foi um dos maiores hits do Festival de Parintins, sendo sucesso no streaming e demais plataformas digitais.

“Málúù Dúdú é uma das grandes toadas da história do Festival de Parintins e foi fundamental para o nosso tricampeonato. Tenho certeza que ela permanecerá por anos e anos nos repertórios musicais dos nossos espetáculos”, disse o presidente do Caprichoso, Rossy Amoedo.

*Com informações da assessoria