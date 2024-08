Homem é o primeiro no mundo a ter infecção no pênis após comer arroz

Quadro inédito ocorreu após ingestão do alimento e 'sexo vigoroso' com a esposa

Um caso agitou a comunidade médica. O episódio ocorreu com um homem de 38 anos no Líbano, que sofreu infecção bacteriana incomum no pênis após comer arroz e ter “relações sexuais vigorosas”.

Poucas horas depois de ter relações íntimas, o homem não identificado sofreu diarreia e vômitos severos.

Então ele sentiu inchaço e vermelhidão no pênis por cerca de uma semana antes de procurar ajuda médica, conforme o relato do caso na revista científica “Annals of Medicine & Surgery”.

Médicos do Centro Médico da Universidade Americana de Beirute examinaram o pênis do paciente não identificado, que apresentava crostas, pegaram uma cotonete e apontaram para um caso de infecção por Bacillus cereus, uma bactéria encontrada no solo, na vegetação e em alimentos contaminados, como arroz e vegetais reaquecidos.

A condição é conhecida como “síndrome do arroz frito” porque se o arroz for deixado em temperatura ambiente, ele pode produzir toxinas que causam diarreia e vômito.

O reaquecimento não destrói as toxinas. Os sintomas surgem dentro de seis a 15 horas, com a maioria das pessoas se recuperando em um dia. Este caso, no entanto, é extraordinário.

“A recuperação de B. cereus da infecção peniana em nosso paciente revela o primeiro caso de infecção tão incomum”, diz o estudo do caso.

“O paciente negou ter tido qualquer trauma no pênis ou laceração, ou qualquer mordida acidental durante o tempo da relação sexual”, escreveram os médicos, que suspeitam que o paciente tenha contaminado o pênis com seu vômito e a diarreia após o sexo com sua esposa.

O homem teve que se abster de sexo e masturbação e aplicar pomada de ácido fusídico no seu pênis três vezes ao dia após lavar e secar suavemente a área. O quadro foi resolvido após um mês.

*Com informações do site Extra