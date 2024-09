Rio Negro desce cinco metros só em agosto, aponta Defesa Civil

De acordo com o monitoramento da Defesa Civil, o Rio Negro começou o mês de agosto medindo 25,09 metros

O Rio Negro desceu cinco metros somente em agosto em Manaus. Os dados são da Defesa Civil do Amazonas. Neste domingo (1º), o nível do rio está em 19,77 metros.

O governo do estado prevê que, neste ano, o Amazonas enfrente uma seca severa, possivelmente tão grave quanto ou até pior do que a que ocorreu em 2023.

No ano passado, durante a estiagem, o nível do Rio Negro atingiu o ponto mais baixo registrado nos últimos 120 anos.

Neste ano, Tabatinga, na Região do Alto Solimões, enfrenta a pior seca de sua história. No sábado (31), o nível do Rio Solimões chegou em -1,4 metro.

Na quarta-feira (28), durante reunião do Comitê de Enfrentamento à Estiagem, o governador Wilson Lima anunciou uma série de medidas emergenciais para enfrentar a grave crise de queimadas e estiagem que afeta o Amazonas.

O governo decretou Situação de Emergência e Situação de Emergência em Saúde Pública para todos os 62 municípios do estado, além de antecipar a contratação de 85 brigadistas que iniciarão suas atividades a partir de 2 de setembro.

*Com informações do G1