‘Casal do tráfico’ é preso com trouxinhas de crack e dinheiro no interior do Amazonas

Albertina Curado Garcia, 46, e Francimar da Silva Pissango, 35, foram presos, no sábado (31), por tráfico de drogas e associação para o tráfico em Santa Isabel do Rio Negro (a 630 quilômetros de Manaus).

Conforme o delegado John Castilho, da 76ª DIP de Santa Isabel do Rio Negro, o casal estava sendo investigado por suspeita do comércio de tráfico de drogas.

“Na casa deles foram encontradas mais de 35 trouxinhas de crack, cerca R$ 300 em espécie, proveniente do tráfico de drogas, uma balança de precisão e nove aparelhos celulares que estavam empenhados como dívida do tráfico. Eles estavam sendo monitorados, e descobrimos todo o modus operandi do casal, que comercializava entorpecentes em sua própria residência” explicou.