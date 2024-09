VÍDEO: Teto de restaurante desaba e deixa feridos no Amazonas

O caso ocorreu na Corredeira do Urubui, em Presidente Figueiredo, interior do Amazonas

Um teto de restaurante desabadou na tarde deste domingo (1°), na Corredeira do Urubui, em Presidente Figueiredo, interior do Amazonas.

De acordo com testemunhas, quatro pessoas ficaram feridas após o teto desabar.

Ainda de acordo com testemunhas, o acidente ocorreu enquanto as pessoas estavam almoçando no local.

As vítimas foram socorridas e não há informações do estado de saúde delas.

Um vídeo que circula nas redes sociais, mostra o momento após o ocorrido, um homem que estava no local fez o registro.