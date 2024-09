Brasileiros ‘trocam’ o X (Twitter) pelo Bluesky

O "novo Twitter" foi criado justamente por antigos desenvolvedores do passarinho azul com objetivo de funcionar de forma descentralizada e livre

O novo “queridinho” dos brasileiros é o Bluesky após o bloqueio do X (Twitter) no Brasil por decisão do Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

O “novo Twitter” foi criado justamente por antigos desenvolvedores do passarinho azul com objetivo de funcionar de forma descentralizada e livre.

O aplicativo já vinha e angariando usuários de forma mais constante desde 2023 com o anúncio da compra do Twitter por Elon Musk.

Para comemorar a chegada dos brasileiros, o desenvolvedor Paul Frazee vem compartilhando os marcos alcançados pela rede nos últimos dias, incluindo picos de acesso que batem recordes a cada dia.

Número de usúarios cresce rapidamente no Brasil Foto: Divulgação

Pelo que pode ser visto, o banimento do X no Brasil fez a Bluesky ter que reformular muita coisa para conseguir dar conta de tanta gente chegando ao mesmo tempo, o que fez o próprio Frazee trabalhar durante o final de semana para ajudar a manter a estrutura.

Isso se dá, pois a rede, que até então era bastante nichada, passou a enfrentar picos de mais de 1 milhão de usuários ativos por dia, o que pode facilmente sobrecarregar servidores que não estejam preparados.

E foi justamente isso que aconteceu, com ferramentas como “Discover” apresentando instabilidade e a própria apresentando lentidão e inconsistência em vários momentos desde a noite de 30 de agosto.

Além de garantir uma infraestrutura capaz de suportar tanta gente sem novos problemas, os desenvolvedores correm para entregar funcionalidades pedidas pelos usuários — que já eram encontradas no Twitter —, como suporte a publicação e reprodução de vídeos de até 60 segundos.

A chegada de chamadas de voz não está nos planos por enquanto, e não se sabe se teremos algum sistema de verificação de identidade, seja pago ou gratuito, algo importante para garantir que perfis de personalidades populares e empresas presentes na plataforma são realmente gerenciados por elas ou suas assessorias.

*Com informações do site Tudo Celular