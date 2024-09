Amazonas FC empata com o Ceará e segue sem perder há quatro jogos

O duelo foi válido pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

O Amazonas empatou com o Ceará em 1 a 1, na tarde deste domingo (1°), na Arena da Amazônia e segue há quatro jogos sem perder na competição nacional.

O duelo foi válido pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Erick Varão abriu o placar para a Onça-pintada, mas Recalde deixou tudo igual para o Vovô.

O jogo

Empurrado pela torcida presente na Arena da Amazônia, o Amazonas foi pra cima e abriu o placar ainda aos sete minutos de jogo.

Matheus Serafim recebeu pela esquerda, foi para o fundo e cruzou para Erick Varão, que livre na pequena área, completou de cabeça para o fundo do gol.

A equipe amazonense se defendeu bem e levou a vantagem para o intervalo.

Já na segunda etapa, o Ceará, em busca do empate, passou a ter mais posse de bola e começou a chegar com mais perigo.

O Vovô até balançou as redes com David Ricardo, mas o árbitro assinalou impedimento na jogada. Logo em seguida, lançamento pelo alto, Saulo Mineiro saiu na cara do gol, mas finalizou para fora.

A resposta do Amazonas veio com Luan, que recebeu de Diego Torres, driblou o marcador e o goleiro e mandou para o gol, mas Matheus Felipe afastou, praticamente em cima da linha.

A situação da Onça passou a ficar mais complicada, quando o árbitro mostrou o segundo cartão amarelo e expulsou o zagueiro Miranda.

Com um a menos, a equipe amazonense acabou sofrendo o gol de empate. Já aos 42 minutos, Wellington perdeu a bola dentro da área, Aylon aproveitou e tocou para Recalde, que mandou para o fundo do gol. Tudo igual na Arena da Amazônia.

Panorama e próxima partida

Com o empate e o ponto somado, o Amazonas chegou a quatro jogos sem perder, com 32 pontos e segue na 12ª posição.

Na rodada seguinte, a Onça-pintada visita o Paysandu, na quinta-feira (5), às 20h30, na Curuzu, em Belém (PA).

*Com informações da FAF