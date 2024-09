VÍDEO: Mani diz que término foi decisão de Davi após BBB: ‘Deixei de fazer parte dos planos’

Ex-namorada do campeão do BBB 24 expôs detalhes sobre o fim do relacionamento

A ex-namorada do campeão do BBB 24 Davi Brito, Mani Reggo, falou sobre o término do casal pela primeira vez. Rego disse que o fim do relacionamento foi uma decisão do ex-companheiro.

Em entrevista ao Domingo Record, a empreendedora explicou que preferiu não expor os detalhes de sua vida pessoal logo após o término do reality show, pois estava “preservando seus sentimentos”.

“Eu acho que eu deixei de fazer parte dos planos dele”, disse Mani.

Ao ser questionada sobre quem havia tomado a iniciativa de terminar o relacionamento, ela esclareceu: “Ele que terminou a relação comigo.”

“As pessoas criaram muitas mentiras sobre mim, sobre minha relação e minha família”, falou ela. “Isso me machucou muito.”

A empreendedora disse que ela e Davi moraram juntos ao longo de um ano e seis meses. “Era uma relação de parceria, tanto ele me ajudava quanto eu ajudava ele. Não era uma relação movida por interesses financeiros”, falou.

Quando foi questionada sobre a declaração de Davi no programa Mais Você, logo após ter vencido o BBB 24, na qual ele disse ainda estar “conhecendo” Mani, ela respondeu: “Foi muito duro ouvir aquilo. Ele desconstruir tudo que a gente viveu em tão pouco tempo, menos de 24 horas depois da saída do reality.”

“Nunca levei documento nenhum. De muitas mentiras que falaram sobre o término, essa foi uma. Isso não existe”, afirmou, esclarecendo que não houve qualquer plano para obter vantagens financeiras.

*Com informações Metropoles

