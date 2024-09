Detran-AM entrega 70 CNHs Social e 35 certificados na 13ª edição do Governo Presente

O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) participou, na manhã deste sábado (31), da 13ª edição do programa Governo Presente, que ocorreu no Centro de Educação de Tempo Integral (Ceti) Cinthia Regia Gomes do livramento, na zona leste de Manaus.

Na ocasião, foram entregues 35 certificados emitidos pela Escola Pública de Trânsito (Eptran), do curso de Direção Defensiva, e 70 Carteiras Nacional de Habilitação (CNHs), oriundas do projeto ‘CNH Social’. Os contemplados que não conseguiram receber sua ‘CNH Social’ nas demais ações do Governo Presente, também puderam receber a habilitação, neste sábado, durante a ação.

População

O diretor-presidente do Detran-AM, Wendell Waughan, reforçou a importância do programa em levar os serviços do órgão para mais perto da população.

“O cidadão consegue fazer tudo que ele poderia fazer em um posto de atendimento do Detran, aos sábados, como renovação de CNH, emissão de CRLV e, até mesmo, negociar dívidas ativas, tudo para quem não tem essa disponibilidade durante a semana”, destacou o diretor-presidente.

Entre os contemplados da ‘CNH Social’, esteve Cliciane Alves Garcia, 25, que realizou o processo e recebeu a habilitação gratuita pelo projeto.

“O processo foi muito rápido.Achei que iria demorar, mas foi tudo muito rápido e agora vai me ajudar a ir ao trabalho, pegar minha filha na escola, coisas que precisaria de um transporte público”, ressaltou a autônoma.

Cursos

Ainda durante a 13ª edição do Governo Presente, o Detran Amazonas entregou 35 certificados emitidos pela Escola Pública de Trânsito (Eptran), do curso de Direção Defensiva. Esse e outros cursos como Atualização e Especialização para Mototaxista, Condutor de Transporte Escolar, Condutor de Veículo de Transporte de Passageiro são ofertados gratuitamente pela instituição.

Michael Fasabi do Nascimento, 35, autônomo, foi um dos formados pelo curso, agradeceu a oportunidade e salientou que essa é a chance para os habilitados que querem se qualificar para dirigir com mais responsabilidade e segurança.

“Esse curso tem me ajudado muito a ter uma visão melhor de como eu posso dirigir meu veículo com a minha família e como ter cuidado com os pedestres nas vias de Manaus”, completou Michael.

A população que frequentou o evento também pode se inscrever gratuitamente nos cursos da Eptran. Dentre eles, os de Monitor Escolar, de Direção Defensiva, de Mototaxista, de Condutor de Transporte Escolar, de Condutor de Veículo de Emergência e de Condutor de Veículo de Transporte de Passageiro.

Serviços

Na ocasião, foram ofertados serviços de licenciamento anual, transferência de veículo, entrega do CRLV-e, parcelamento de renegociação da dívida ativa de Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) com a Procuradoria Geral do Estado do Amazonas (PGE), e orientação sobre o Seguro Obrigatório para Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito, o Seguro Dpvat, com a equipe do Núcleo de Atendimento às Vítimas de Acidente de Trânsito (Navat).

Também foram realizadas atividades lúdicas para crianças promovidas pela Gerência de Educação Para o Trânsito do Detran Amazonas e a exposição de parte dos equipamentos utilizados pela equipe de Fiscalização da instituição.

