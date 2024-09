Mais de 20 kg de cocaína são aprendidos escondidos em máquina de embarcação no AM

Mais de 20 quilos de cocaína foram apreendidos pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM), durante abordagem realizada pela Base Fluvial Arpão 1, a uma embarcação, em Coari interior do Amazonas, na manhã desta segunda-feira (2). O responsável pelo transporte do entorpecente, um homem, 40, foi preso em flagrante por suspeita de tráfico de drogas.

Leia também: Homem é preso por estuprar irmãs em Novo Aripuanã, no Amazonas

A abordagem foi realizada por volta das 8h30. As equipes coordenadas pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM) receberam informações da Polícia Federal que na embarcação modelo ferry boat Maria Monteiro havia sido embarcada certa quantidade de drogas.

Durante a abordagem a embarcação, que havia saído de Tabatinga com destino a Manaus, os policiais localizaram na praça de máquinas, embaixo dos geradores, uma mala com 21 tabletes de entorpecentes de cloridrato de cocaína.

O homem suspeito de ser o responsável pela praça de máquinas foi preso. Após a prisão, por tráfico de drogas, o suspeito e toda a droga, avaliada em cerca de R$ 1.537.500,00 milhões, foram encaminhados para a Polícia Civil (PC-AM), que integra a Base Fluvial.

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱