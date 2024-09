Homem é preso por tentar matar a facadas ex-mulher em Manaus

Um homem de 35 anos, foi preso, nesta segunda-feira (2), por tentar matar a facadas sua ex-companheira, de 31 anos. O crime ocorreu no dia 18 de agosto deste ano, em um bar localizado no bairro Colônia Antônio Aleixo, Zona Leste de Manaus.

De acordo com a delegada Alessandra Trigueiro, titular da unidade especializada, a vítima estava em um bar quando foi abordada pelo agressor. O homem, que não aceitava o fim do relacionamento, insistiu para que a mulher reatasse o romance. Diante da recusa, ele desferiu vários golpes de faca contra ela.

“O agressor chegou a ser contido por pessoas que estavam no local. A vítima foi socorrida, enquanto ele fugiu. As diligências começaram após a mãe da vítima registrar um Boletim de Ocorrência (BO), enquanto sua filha estava internada em uma unidade hospitalar”, relatou a delegada.

Durante as investigações, a equipe policial coletou informações da própria vítima, ainda no hospital, e solicitou à Justiça a prisão do autor, que foi decretada. “Após um intenso trabalho investigativo, cumprimos a ordem judicial hoje, no bairro Cidade de Deus, zona norte”, informou Alessandra Trigueiro.

O homem passará por audiência de custódia e responderá por tentativa de feminicídio. Ele permanecerá à disposição da Justiça.

