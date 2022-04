Jovem é executado com 11 tiros em guerra do tráfico no Santo Agostinho

A vítima morreu com cerca de 11 tiros no tórax e na cabeça

Manaus (AM) – Um jovem identificado como Daniel Silva Costa, de 22 anos, morreu durante uma intensa troca de tiros com supostos rivais na manhã desta terça-feira (19), na rua Projetada 3, no bairro Santo Agostinho, na zona Oeste de Manaus.

De acordo com informações da polícia, os agentes foram acionados, por volta das 11h, para o local onde estaria ocorrendo um confronto entre criminosos. Ao chegar no endereço informado, os PMs encontraram Daniel jogado no chão.

Ainda conforme as informações, ele foi morto com cerca de 11 tiros, que atingiram o tórax e a cabeça dele. Após a ação criminosa, os autores fugiram do local sem serem identificados. Segundo familiares da vítima, ele era morador da área e já tinha passagem pela polícia pelo crime de tráfico de drogas.

A polícia isolou a área e acionou os órgãos competentes para as investigações. Os agentes do Departamento de Polícia Técnico-Científico (DPTC) realizaram os procedimentos de perícia.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para realizar a remoção do corpo. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) irá investigar o caso.

