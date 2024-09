Homem é preso após estuprar enteadas menores de idade no AM

Um homem de 35 anos, foi preso nesta segunda-feira (2), por estupro das duas enteadas, de 8 e 11 anos. O crime ocorreu entre 2023 e 2024, em Manacapuru, interior do Amazonas.

De acordo com a delegada Mary Anne Trovão, titular da DEP de Manacapuru, as investigações iniciaram após a mãe das vítimas comparecer à delegacia, no dia 31 de agosto deste ano, para relatar o que teria acontecido com suas filhas.

“As vítimas contaram à sua genitora que foram abusadas sexualmente pelo autor entre os anos 2023 e 2024. Após colhermos todos os depoimentos, representamos imediatamente pela prisão preventiva do indivíduo. Ele foi localizado na estrada de Novo Airão, zona rural de Manacapuru”, explicou a delegada.

O homem responderá por estupro de vulnerável e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱