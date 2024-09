Suspeitos de participarem de linchamento de motorista em Avenida de Manaus são presos

Francisco de Oliveira Galvão Neto, de 31 anos, e Klinger Luan Ferreira Costa, de 23, conhecido como “Ferreirinha”, foram presos por envolvimento no linchamento de Jones Mota Lopes, 55 anos. O crime ocorreu durante uma briga de trânsito na madrugada de 28 de agosto, na avenida Autaz Mirim, bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus.

Os mandados de prisão temporária foram cumpridos na sexta-feira (30), dois dias após o início das investigações. Um terceiro suspeito, Ayan Ferreira de Souza, 29 anos, ainda está foragido.

O delegado-geral da PC-AM, Bruno Fraga, destacou a brutalidade do crime, em que um trabalhador foi atacado várias vezes por três criminosos.

“As imagens são impactantes e mostram a vítima sendo atingida por uma pedrada, além de vários golpes com um capacete e socos. As equipes da DEHS, com o apoio da população e da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), conseguiram identificar os três suspeitos. Dois já se entregaram, mas um permanece foragido. Contamos com a colaboração da população para efetuar essa prisão”, afirmou o delegado-geral.

Conforme o delegado Ricardo Cunha, titular da DEHS, o caso ganhou destaque após um vídeo do linchamento, com cenas de extrema violência, circular nas redes sociais. Nas imagens, a vítima é brutalmente espancada por vários motociclistas, sendo retirada de seu veículo e agredida até a morte, sem chance de defesa. As filmagens foram essenciais para a investigação, permitindo à polícia identificar os envolvidos.

“Este caso teve repercussão nacional e chocou a população, especialmente aqueles que foram confrontados com cenas de barbárie. A indignação popular foi fundamental para a identificação rápida dos suspeitos, que nos forneceram todas as informações necessárias”, relatou Cunha.

De acordo com a autoridade policial, após a identificação dos suspeitos, foi solicitado à Justiça a prisão dos envolvidos e as imagens foram amplamente divulgadas. As equipes de campo da DEHS, em conjunto com a SSP-AM e a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), trabalharam de forma coordenada, resultando na prisão do primeiro suspeito no dia seguinte.

“Os dois suspeitos foram presos na sexta-feira (30). Agradeço especialmente ao secretário de segurança, Vinicius Almeida, e ao delegado-geral, Bruno Fraga, pelo suporte técnico e diretrizes fornecidas. Também agradeço à população que ajudou na identificação e localização dos suspeitos”, enfatizou o delegado.

Foragido

A PC-AM solicita que qualquer informação sobre o paradeiro de Ayan Ferreira de Souza seja comunicada pelos números (92) 98118-9535, disque-denúncia da DEHS, ou 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM). A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

*Com informações da assessoria

