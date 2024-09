Idoso condenado por homicídio qualificado em RO é preso no AM

Crime ocorreu no dia 9 de julho de 2009, no município de Ouro Preto do Oeste

Paulo José Vieira, de 75 anos, condenado a 12 anos de reclusão por homicídio qualificado de Francisco Magalhães Mendonça, de 54 anos, foi preso nesta segunda-feira (2), em Apuí, interior do Amazonas.

O crime ocorreu no dia 9 de julho de 2009, no município de Ouro Preto do Oeste, em Rondônia.

Segundo o delegado Wellington Lucas Militão, da 71ª DIP, Paulo José Vieira estava sendo investigado após a confirmação de que ele residia em Apuí.

As autoridades de Rondônia haviam informado sobre a possível localização do idoso na região.

“Recebemos a informação sobre a localização de Paulo José enquanto ele se dirigia ao fórum da cidade, na avenida 13 de Novembro, no bairro Centro. Ao avistá-lo, realizamos a abordagem e cumprimos o mandado de prisão, que foi expedido pela Vara Criminal de Ouro Preto do Oeste no dia 21 de agosto de 2023”, explicou o delegado Militão.

Paulo José Vieira responderá pelo crime de homicídio qualificado em regime fechado e permanecerá à disposição da Justiça para ser transferido de volta ao estado de Rondônia.

*Com informações da assessoria

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱