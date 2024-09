Jovem aproveita madrugada para furtar pertences em barco no AM

Crime ocorreu enquanto o proprietário do barco dormia no local

Rhander Victor Martins de Oliveira, de 22 anos, foi preso em flagrante nesta segunda-feira (2), por furto majorado de objetos e dinheiro de uma embarcação no município de Ipixuna, no interior do Amazonas.

De acordo com o delegado Antônio Lino, da 67ª DIP, o crime ocorreu na madrugada de segunda-feira, quando o dono do barco, de 57 anos, estava dormindo. O infrator aproveitou a situação para entrar na embarcação e furtar os pertences.

“Pela manhã, a vítima percebeu o furto e procurou a delegacia para registrar um Boletim de Ocorrência (BO). Imediatamente iniciamos as diligências e conseguimos localizar Rhander Victor, que estava de posse dos itens furtados”, relatou o delegado.

A prisão aconteceu em uma via pública do município, e todo o material furtado foi devolvido ao proprietário. O autor foi encaminhado à sede da 67ª DIP de Ipixuna, onde foi autuado em flagrante por furto e permanecerá à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da assessoria

