Michelle Bolsonaro vem a Manaus tentar impulsionar campanha de Alberto Neto 

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro vai cumprir agenda em Manaus, nesta quarta-feira (4). Essa visita é considerada uma estratégia para impulsionar a campanha do Capitão Alberto Neto (PL).

A programação da visita foi divulgada pelo próprio candidato à Prefeitura de Manaus, que apontou ainda que será um “grande encontro” com a população local.

Na programação da visita de Michelle estão previstas duas ações principais, sendo uma caminhada e um encontro com mulheres.

A caminhada está marcada para ocorrer no Centro da cidade, na Zona Sul, às 10h. Já o encontro com mulheres será realizado no Teatro Manauara, às 18h30.

A vinda de Michelle a Manaus foi organizada, após o ex-presidente Jair Bolsonaro reagendar sua visita também para setembro a capital amazonense devido a conflito de agendas.

A presença do ex-presidente era aguardada por apoiadores para apoiar à campanha de Alberto Neto e Maria do Carmo Seffair (Novo).

Presença da direita

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL) esteve em Manaus no último final de semana e participou de várias ações com Alberto Neto e Maria do Carmo, incluindo um “adesivaço” na Casa da Direita.

No entanto, a visita de Nikolas não teve muita adesão do público, sendo considerada pouco representativa para fortalecer a candidatura de Alberto Neto à prefeitura.

No mês de maio, o Bolsonaro esteve na capital para o lançamento da pré-candidatura de Alberto Neto, porém, assim como neste final de semana, o público não correspondeu às expectativas.

