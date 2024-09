Como apostar usando o cupom da KTO?

Fundada em 2018, a KTO é uma casa de apostas que rapidamente se consolidou no mercado brasileiro. A casa investe em parcerias com influenciadores, especialmente jornalistas esportivos, e mantém uma forte presença em transmissões esportivas e campeonatos. Isso ajuda a marca a se conectar diretamente com o público dos esportes, especialmente o futebol.

Apostar usando o cupom da KTO garante a chance de ter vantagens na plataforma, reconhecida por ser segura e pela oferta de uma ampla lista de mercados de apostas e jogos de cassino. Com navegação intuitiva e promoções atrativas, a casa proporciona uma experiência de apostas positiva para seus usuários.

Primeira aposta garantida

Uma das principais vantagens de se registrar na plataforma e usar o cupom KTO, é a promoção que garante a primeira aposta. Isso significa que, caso ela seja perdedora, a casa devolve o valor apostado até o limite de R$200. Este bônus é creditado diretamente no saldo do usuário e pode ser utilizado para um novo bilhete em esportes. É uma segunda chance de obter ganhos ao começar a usar a operadora.

Diferente de outras casas de apostas que exigem o cumprimento de requisitos complexos de rollover, a KTO oferece uma condição simples e direta. Não há necessidade de apostar múltiplas vezes o valor do bônus para liberar o saldo. A devolução é automática e sem complicações.

Como utilizar o cupom da KTO

Para assegurar o uso do cupom da KTO, durante o processo de registro na plataforma, basta seguir os seguintes passos:

Acesse o site da KTO; Clique em “Registrar” no canto direito superior da tela; Informe o CPF; Preencha o campo com seu email; Crie uma senha; Confirme seu nome e data de nascimento; Informe a cidade e país onde reside; Preencha o campo com o cupom; Clique em “Registre-se”.

Outras promoções disponíveis na KTO

Além da oferta de primeira aposta garantida, a KTO oferece outras promoções atrativas tanto para esportes quanto para cassino. Uma das mais populares é o Combo Booster, que permite aumentar os ganhos em apostas múltiplas com pelo menos três seleções. Dependendo da quantidade de seleções, os ganhos podem ter acréscimo de até 75%. Essa promoção é válida para apostas nos mercados 1X2, Total de Gols e Ambas as Equipes Marcam.

Outra promoção interessante é o programa Indique seus Amigos, que recompensa tanto o usuário que faz a indicação quanto o novo cliente. Quem indica pode ganhar até R$300 em apostas grátis por mês, pois, cada amigo que se registrar e fizer um depósito mínimo de R$20, gera R$30 e a casa limita em 10 o máximo de indicações mensais. O indicado, também ganha. O valor para é de R$10 em bônus após realizar sua primeira aposta.

Ofertas no cassino da KTO

Para os fãs de cassino, a KTO também disponibiliza promoções interessantes. Ao fazer o primeiro depósito de pelo menos R$100 e apostar o valor em jogos de cassino, é possível ganhar giros grátis em jogos bastante populares. São duas rodadas de R$25 no Aviator e 50 giros grátis de R$0,40 no Sweet Bonanza, o que oferece uma ótima oportunidade de tentar ganhos sem efetuar depósitos adicionais.

Vale a pena usar o cupom da KTO?

Utilizar o cupom da KTO é uma excelente forma de iniciar a experiência na plataforma com possibilidade de vantagens adicionais. A garantia da primeira aposta e as diversas promoções disponíveis tornam a casa uma opção atrativa para novos usuários, seja nos esportes ou no cassino. Com uma cobertura ampla de eventos esportivos e navegação simples, a KTO se destaca atualmente como uma das melhores plataformas para quem busca apostar com segurança.

