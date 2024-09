Fifa prepara visita a Manaus para inspeção visando à Copa do Mundo Feminina de 2027

A Fifa deu início ao processo para escolher as cidades-sede da Copa do Mundo Feminina de 2027. Manaus é uma das doze candidatas para sediar jogos da décima edição do torneio e, entre os dias 25 de setembro e 11 de outubro, um grupo de especialistas da Fifa realizará uma visita de inspeção na capital amazonense. A Arena da Amazônia, centros de treinamentos e hotéis também serão averiguados.

Na segunda-feira (2), Belém e Natal foram apresentadas, pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), como novidades na disputa. As duas capitais, assim como outras dez cidades, incluindo Manaus, receberão as visitas dos representantes da entidade máxima do futebol.

A seguir, a Fifa elaborará um minucioso relatório de avaliação. O anúncio das sedes que receberão a Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027 está planejado para 2025.

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, fez parte de um seminário virtual da entidade, que contou com a participação de executivos da Fifa e autoridades das cidades candidatas. O presidente da Federação Amazonense de Futebol (FAF), Ednailson Rozenha, e o secretário da Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (SEDEL), Jorge Elias, foram representantes de Manaus e do Amazonas.

“A Copa do Mundo Feminina da FIFA 2027 será um momento histórico não só para o Brasil, mas para toda a América do Sul, e levará o futebol feminino de seleções ao mais alto nível”, disse Rodrigues, que acrescentou que a colaboração dos governos e federações estaduais será crucial para a organização bem-sucedida da competição.

“Esse evento também é a melhor plataforma para promover transformações sociais no Brasil, deixando um legado duradouro e consistente para as mulheres e meninas da nossa sociedade”, completou.

Processo de escolha

A FIFA realizará um processo de escolha ao longo dos próximos meses para avaliar as cidades e estádios propostos como sede pela CBF. São necessários ao menos oito estádios para organizar o torneio. Serão avaliados os estádios, centros de treinamento, hotéis, redes de transporte, aspectos financeiros e possíveis locais para os FIFA Fan Festivals, assim como o compromisso dos candidatos com a sustentabilidade e o desenvolvimento do futebol feminino.

“Realizaremos um processo claro e transparente para escolher os estádios e cidades-sede deste torneio, como uma continuidade da candidatura”, disse a diretora executiva de Futebol Feminino da FIFA, Sarai Bareman.

“A equipe da FIFA analisará os principais critérios descritos no contrato de organização, em conjunto com a documentação fornecida pelas 12 cidades candidatas a sede e as conclusões das visitas de inspeção. Nosso objetivo é escolher os estádios e cidades-sede mais adequados, equilibrando aspectos técnicos e financeiros com os objetivos de desenvolvimento do futebol feminino”, detalhou Sarai.

