Jovem é flagrado com porções de crack em Ipixuna, no Amazonas

Prisão ocorreu em uma casa situada no bairro Trapiche da Extrema

Elilson Nunes da Silva, de 21 anos, foi preso em flagrante nesta terça-feira (3), com porções de crack, configurando o tráfico de drogas. Ele foi preso no bairro Trapiche da Extrema, em Ipixuna, interior do Amazonas.

De acordo com o delegado Antônio Lino, da 67ª DIP, as diligências começaram após o recebimento de denúncias anônimas informando que o autor estava comercializando substâncias entorpecentes na localidade.

“Com base nas informações recebidas, saímos em diligência para o local indicado e, ao chegarmos à residência, a mãe do autor autorizou nossa entrada. Durante a busca no imóvel, localizamos Elilson com 14 porções de crack, e ele confessou que já havia vendido o restante para outros usuários de drogas”, explicou o delegado.

Elilson Nunes da Silva foi conduzido à sede da unidade policial, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas. Ele ficará à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da assessoria

