Manaus ganha escola pioneira focada na Indústria 4.0

Inauguração da “Q3 Qualidade” acontece no dia 10, com a diplomação da 1.ª turma de Inspetores de Qualidade Especialistas na Indústria 4.0

No próximo dia 10, no salão nobre do Studio 5 Shopping e Convenções, às 18h30, será realizada a inauguração da Q3 Qualidade – Educação Industrial, com a diplomação da 1.ª turma de Inspetores de Qualidade Especialistas na Indústria 4.0.

A Q3 Qualidade é uma escola pioneira no Brasil, dedicada exclusivamente à qualidade industrial, totalmente focada em Indústria 4.0. Amparada no compromisso com a excelência, a escola se propõe a formar a próxima geração de profissionais especialistas para o dinâmico cenário industrial.

A Q3 Qualidade oferece cursos que são a ponte para o sucesso na era da 4.ª revolução industrial, a Indústria 4.0, com acesso a tecnologias avançadas e metodologias de aprendizagem atualizadas, preparando o profissional para a excelência na nova era industrial.

Os valores da instituição incluem qualidade, foco no aluno, inovação, sustentabilidade e ética, além de um compromisso contínuo com a Educação, Inovação e Transformação.

“A escola faz parte de um grupo de empresas inseridas no PIM (Polo Industrial de Manaus) e surgiu da necessidade da melhoria da qualidade na mão de obra em vários níveis, observada no seu próprio universo de colaboradores”, explica Alexandro da Silva, que, junto com Idson Souza, é um dos diretores e fundadores da instituição. Assim, nasceu a ideia de formar inicialmente Inspetores de Qualidade Especialistas em 5 segmentos da indústria, sendo eles: injeção plástica; papelão e papel; SMD e PBA – placas eletrônicas; metal e mecânica; e fornecedores.

Lançamento e Diplomação

O evento de lançamento da Q3 Qualidade e a solenidade de diplomação dos alunos contará com a presença de autoridades de diversos segmentos da sociedade. Entre os convidados, estão os representantes da SUFRAMA, FIEAM, CIEAM, IFAM, Comando Militar da Amazônia, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, Secretarias de Estado, autarquias, fundações e instituições, além de empresários do PIM e de outros setores.

