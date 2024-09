Homem é preso por agressão contra ex-mulher no Amazonas

Um homem foi preso nesta terça-feira (3), por lesão corporal e ameaça no âmbito da violência doméstica e porte ilegal de arma de fogo de uso proibido, em Juruá, no interior do Amazonas.

Conforme o delegado Bruno Rafael Nunes, o homem estava sendo procurado desde agosto deste ano por cometer os crimes de lesão corporal e ameaça contra ex-companheira, de 25 anos.

“No dia 23 de agosto uma guarnição da Polícia Militar foi acionada para ir até a residência da vítima e o suspeito fugiu da abordagem, mas deixou uma arma no local. A mulher foi conduzida à delegacia para prestar depoimento e representamos pela prisão preventiva do autor”, falou o delegado.

Segundo o delegado, a imagem do homem chegou a ser divulgada como procurado e, após 10 dias de investigações, ele foi conduzido à delegacia pela Polícia Militar, na presença de um advogado.

Procedimentos

O homem responderá por lesão corporal qualificada e ameaça no âmbito da violência doméstica e porte ilegal de arma de fogo de uso proibido e está à disposição da Justiça.

