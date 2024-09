Deolane fala de injustiça em carta aberta após prisão: ‘A mãe está enjaulada’

A advogada e influenciadora Deolane Bezerra publicou uma carta aberta escrita à mão em suas redes sociais nesta quarta-feira (4), após ser detida em uma operação da Polícia Civil de Pernambuco contra uma organização criminosa envolvida em lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

Na carta, Deolane expressa seu descontentamento: “Hoje não teve boa tarde, Brasil! Estou aqui para afirmar que estou sendo vítima de uma grande injustiça. É evidente o preconceito e a perseguição contra mim e minha família, mas isso servirá para mostrar que nunca pratiquei ‘crimes’.”

Ela também se mostrou abalada pela detenção de sua mãe, Solange Alves Bezerra, que também foi presa: “Estou destruída ao ver minha mãe passando por tamanha humilhação. Eu passaria qualquer tempo para provar minha inocência, mas com ela não.”

A influenciadora encerrou com um tom mais leve, dizendo: “Já já estou aqui de novo. Exquece que a mãe tá enjaulada… ‘só para descontrair'”.

Detalhes da prisão

Deolane Bezerra foi presa em Recife no dia 4 de setembro pela Polícia Civil de Pernambuco. A prisão faz parte de uma operação que começou em abril de 2023 e resultou na emissão de 19 mandados de prisão em diversos estados.

A operação contou com 170 agentes da Polícia Civil e incluiu 24 mandados de busca e apreensão, além do sequestro de bens e bloqueio judicial de ativos financeiros no valor de R$ 2 bilhões.

A irmã de Deolane, Daniele Bezerra, confirmou a prisão nas redes sociais e afirmou: “Vamos provar mais uma vez a inocência de nossa irmã e de nossa mãe”.

