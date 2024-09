Homem é preso por agressão, ameaça e descumprimento de medida protetiva contra ex no AM

A vítima, de 18 anos, é ex-companheira do suspeito

Um homem de 21 anos foi preso, nesta quarta-feira (4), por por lesão corporal, ameaça e descumprimento de medida protetiva contra sua ex-companheira, uma jovem de 18 anos. A prisão ocorreu no município de Itacoatiara, interior do Amazonas.

Conforme o delegado Paulo Barros, da DEP de Itacoatiara, em agosto deste ano, a vítima compareceu à delegacia e informou que o autor estava se aproveitando do fato de que a medida protetiva, expedida em 2023, estava vencida. Ele passou a persegui-la e ameaçá-la.

“Após colhermos o depoimento da vítima, solicitei uma nova medida protetiva, que foi deferida pela Justiça. No dia 16 de agosto, ele foi notificado sobre a decisão judicial”, explicou a autoridade policial.

Ainda segundo o delegado, três dias após ser notificado, o homem foi novamente até a casa da jovem, a agrediu fisicamente e proferiu novas ameaças contra ela.

“Representei à Justiça pelo mandado de prisão do autor. Após a expedição do mandado, iniciamos as buscas para localizá-lo, mas ele decidiu se apresentar na delegacia”, relatou Barros.

Procedimentos

O indivíduo responderá por descumprimento de medida protetiva, lesão corporal e ameaça. Ele será encaminhado à audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.

