Criança de oito anos estanca ferimento após mãe ser esfaqueada pelo marido

Um homem identificado como Itamar Marques dos Santos, foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio, nesta quarta-feira (4), em Samambaia (DF). O suspeito havia esfaqueado a companheira na barriga após uma discussão e estava embriagado quando as equipes da Polícia Militar do DF (PMDF) chegaram ao local.

Antes de ser socorrida, a vítima contou a com a ajuda do filho, de apenas 8 anos, que apertava o ferimento, evitando um sangramento maior. Aos policiais, vizinhos e demais populares que estavam no local contaram que o autor da facada seria o companheiro dela e que ele estava dentro da casa.

Os policiais entraram no lote e determinaram que Itamar saísse de costas. Ao ser questionado sobre a motivação do crime, o suspeito tentou justificar a tentativa de feminicídio: “Ela partiu para cima de mim. Agora, o problema é dela”, disse.

A faca utilizada pelo autor foi localizada no local em cima de uma banco de plástico.

*Com informações do Metrópoles

