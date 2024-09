Menina de 9 anos se fere gravemente e perde couro cabeludo em parquinho

Menina ficou com o cabelo preso em parafusos da estrutura, o que causou ferimento no couro cabeludo da região das sobrancelha até a nuca

A pequena Maria Helloisa de Souza, 9 anos, sofreu um grave acidente em um brinquedo giratório que fica dentro do parquinho infantil na Praça Central de Santa Maria.

De acordo com a família, a menina ficou com o cabelo preso nos parafusos expostos da estrutura, o que causou um grave ferimento no couro cabeludo dela, desde a região das sobrancelhas até a nuca.

O acidente aconteceu na noite da última terça-feira (3/9). Maria Helloisa foi levada prontamente para o Hospital Regional da Asa Norte (Hran), onde passou por cirurgia plástica para tentar recuperar o máximo possível do couro cabeludo. O tamanho do ferimento ainda está sendo analisado pelos médicos responsáveis.

Ana Beatriz de Souza, mãe de Maria Helloisa, relata que os médicos conseguiram recuperar parte do dano, mas a lesão é extensa e necessita de tratamento especializado para regeneração.

“O ferimento é bem grave. Os médicos não tinham muito o que fazer. Não perdeu o couro cabeludo todo, eles conseguiram ainda recuperar um pouco. Porém, esse couro cabeludo tem que ser regenerado porque não está recebendo nenhum sangue, nem nada. Fizeram uma cirurgia no olho que foi afetado também”, conta.

Tratamento e custos

A equipe médica recomendou a busca por um tratamento específico, chamado câmara hiperbárica, o que ajudaria na cicatrização e recuperação dos tecidos afetados.

O tratamento ajudaria muito na continuidade e sucesso dos procedimentos seguintes. Porém, as sessões não estão disponíveis na rede pública de saúde. Por isso, a família criou uma vaquinha on-line. Interessados em contribuir podem ajudar através clicando neste link.

“Eu fico desesperada porque eu sou mãe solteira e tenho um bebê também de 2anos que mora comigo. Tive que mandar ele para a casa da minha irmã, que mora longe, e não estou tendo o auxílio de ninguém”, relata a jovem.

Brinquedo inaugurado há 15 dias

Em entrevista o administrador de Santa Maria, Josiel França, informou que o brinquedo é um gira-gira adaptado para crianças com deficiência e faz parte do parquinho novo, inaugurado há pouco menos de duas semanas.

A informação também foi mencionada pela mãe de Maria Helloisa: “Ela frequentava, ia com os amiguinhos dela. Era um brinquedo novo, mas já estava quebrado”. No fim da tarde desta quarta-feira (4), a menina ainda estava sedada aguardando o pós-operatório no Hran.

*Com informações do Metrópoles

