Prefeito que demitiu professor gay por ‘não tolerar viadagem’ é preso por corrupção

Investigação apura suposta fraude na prestação de serviços funerários na cidade do Sul do Estado

O prefeito de Criciúma (SC), Clésio Salvaro, que demitiu professor gay por “não tolerar viadagem”, foi preso em uma operação conjunta do Gaeco e Geac, na terça-feira (3).

A ação investiga uma organização criminosa acusada de fraudes licitatórias, corrupção e crimes econômicos relacionados à concessão de serviços funerários na cidade.

As acusações foram formalizadas pelo Ministério Público de Santa Catarina em agosto. Salvaro, que já havia gerado polêmica ao proibir shows e demitir um professor por exibir clipes com temática LGBTQIA+, está envolvido em novas controvérsias.

Após a deflagração da Operação Caronte, no dia 5 de agosto, as investigações foram concluídas pelo MPSC, com análise das provas e coleta de 38 depoimentos pelos integrantes dos Grupos GEAC e GAECO.

Os envolvidos foram, então, denunciados, no dia 26 de agosto, pelos crimes de organização criminosa, fraudes licitatórias e contratuais, corrupções, crimes contra a ordem econômica e economia popular envolvendo a concessão de serviço funerário na cidade de Criciúma.

Na primeira fase, foram presos sete investigados. Com o cumprimento das prisões nesta terça-feira, segundo o MP-SC, agora todos os 17 integrantes da organização criminosa estão presos preventivamente. Os presos foram submetidos a exame de corpo de delito e levados para o sistema prisional, onde aguardarão audiência de custódia nos locais onde ocorreram as prisões.

Em 2021, Salvaro demitiu um professor de artes da rede municipal que exibiu aos alunos de 15 anos o clipe da música “Etérea”, do cantor Criolo, que aborda temas LGBTQIA+.

“Não permitimos, não toleramos, está demitido o profissional. Nas escolas do município, enquanto eu estiver aqui de plantão, isso não vai acontecer, esse tipo de atitude, essa ‘viadagem’ na sala de aula, nós não concordamos. E se os pais souberem de algo parecido que foi exposto para os seus filhos, por favor, entrem em contato com o município”, afirmou.

Na época, o cantor Criolo lamentou o episódio e lembrou que o clipe e o documentário já foram exibidos em mais de 30 festivais de cinema e instituições de arte, música e dança.

Em nota, a prefeitura se manifestou:

“A Administração está ciente do fato e está reunida para entender melhor o cenário pra emitir um posicionamento. Em breve estaremos enviando uma nota oficial”.

Em vídeo, Clésio Salvaro se manifesta:

O prefeito divulgou um vídeo que, aparentemente, foi gravado pouco antes de ele ser conduzido para Itajaí, onde deve ficar detido. Entre outras coisas, disse ele: “não há nada que possa me incriminar”. Ela ainda relatou que a regularização dos serviços funerários era um dos principais projetos dele na prefeitura.

*Com informações do Metrópoles

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱